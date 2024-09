Minister overweegt verbod op uitzendkrachten in sectoren met misstanden

Minister Van Hijum van Sociale Zaken onderzoekt of het mogelijk is om in bepaalde economische sectoren het inzetten van uitzendkrachten helemaal te verbieden of danig in te perken. Op die manier wil hij een einde maken aan misstanden rond vooral arbeidsmigranten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij vooral geschrokken te zijn van de misstanden in slachterijen en andere bedrijven in de vleessector. Die werken veel met uitzendkrachten uit Oost-Europese EU-lidstaten en daar gaat veel mis.

Ze worden slecht gehuisvest, worden veel te makkelijk ontslagen en moeten dan vaak al heel snel hun huisvesting verlaten, waardoor ze dakloos raken.

Fatsoenlijk behandelen

Van Hijum: "Als bedrijf moet je mensen fatsoenlijk behandelen en de problemen niet afschuiven op de samenleving. Iedereen heeft recht op een zeker bestaan, ook arbeidsmigranten."

De misstanden duren al veel te lang, vindt de NSC-minister. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de vleessector voor verbeteringen, maar er komt mogelijk nog een stok achter de deur.

Als de vleesbedrijven onvoldoende doen om de situatie van uitzendkrachten te verbeteren, wil Van Hijum graag de mogelijkheid hebben om een sector helemaal te verbieden met uitzendkrachten te werken. Ook denkt hij aan een minimumpercentage aan werknemers in vaste dienst.

Laatste redmiddel

Van Hijum noemt zo'n verbod op uitzendkrachten "een ingrijpende stap en een laatste redmiddel. Daarom verkennen we het ook zorgvuldig."

Overmorgen praat de Tweede Kamer met de minister over zijn plannen om misstanden rond arbeidsmigranten aan te pakken.