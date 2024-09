Van der Geest wil afrekenen met centralisatie en bestuurders zonder judo-kennis

Waar het volgens de Haarlemmer aan schort, is gebrek aan kennis over de geest van het judo bij de beleidsbepalers. Het is nu eenmaal geen sport die zich leent voor centrale trainingen waar de beste judoka's uit dezelfde gewichtsklassen dagelijks tegenover elkaar op de tatami staan, doceert Van der Geest.

"Je gaat in het judo je tegenstander niet beter maken door met hem te sparren of samen in het krachthonk te staan. Op Papendal heeft iemand als Roy Meijer nooit tegenover Henk Grol gestaan. In het judo moet je elkaar vastpakken, ruiken, overwinnen. Zo word je beter. Maar je wil niet aan je concurrent, met wie je strijdt om een olympisch ticket, laten zien hoe goed je bent."

In een notendop: "De sporters zijn in Papendal de baas geweest over hun eigen project. En dat is gevaarlijk."

Alternatief

Van der Geest pleit voor een terugkeer van het model waarin de beste judoka's bij hun club trainen en elkaar één of twee keer per week treffen bij een centrale training.

"Zo hebben de subtoppers ook het gevoel dat ze meer zijn dan werpvlees en blijven ze behouden voor de sport. In het systeem van centralisatie haken ze af en gaan ze verloren voor de sport, waar ze als sparringpartners ongelofelijk belangrijk kunnen zijn."

Naast het geven van ongevraagd advies is Van der Geest ook bereid met een nieuwe lichting bestuurders van gedachten te wisselen over de toekomst van het judo. Hij neemt niet plaats in praat- of stuurgroepen, waarschuwt hij alvast.

"Maar als ze mijn expertise nodig hebben, weten ze me te vinden. Het gaat er niet om dat ik deze strijd win, maar dat de sport niet verloren gaat. Want het Nederlandse judo moet dringend geholpen worden."