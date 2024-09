Podcast De Dag: de politieke extremen in Duitsland

Het waren 'maar' verkiezingen in twee deelstaten in Oost-Duitsland, toch zijn de verkiezingsoverwinningen van radicaal-rechts en populistisch links in Thüringen en Saksen het gesprek van de dag in Duitsland.

Correspondent Charlotte Waaijers vertelt in deze podcast over de aantrekkingskracht van deze politieke extremen en wat dit zegt over de koers die Duitsland ingeslagen lijkt.

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Anouk Kantelberg