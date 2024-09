Dolfijn zwemt na bijna twee maanden in Noordzeekanaal zelf terug naar zee

De dolfijn die de afgelopen twee maanden in het Noordzeekanaal bij Velsen zwom, is op eigen initiatief terug gezwommen naar zee. Opvangcentrum SOS Dolfijn is blij, want ze maakten zich zorgen over het dier en een dolfijn zelf vangen en naar open zee brengen is bij wet verboden.

Begin juli werd de dolfijn gespot in het kanaal. SOS Dolfijn vermoedde dat het dier per ongeluk via de sluizen van IJmuiden het kanaal was binnengekomen.

De dolfijn werd begin juli voor het eerst gezien in het Noordzeekanaal: