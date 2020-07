Export van bloemen en planten herstelt weer

De coronacrisis was een keiharde klap voor de Nederlandse sierteeltsector, maar in mei ging het alweer een stuk beter, meldt ABN Amro.

In maart daalde de export van bloemen en planten nog met 32 procent en in april zelfs met 38 procent. Een maand later was de export nog maar 8 procent lager dan vorig jaar mei. De plantenexport was zelfs alweer hoger dan vorig jaar, die van bloemen nog altijd lager.

Veel thuis, veel in de tuin, veel planten

Ook bij de Dutch Flower Group (DFG), een samenwerkingsverband van 33 sierteeltbedrijven, gaat het nu een stuk beter dan een paar maanden geleden. "Mensen zijn veel thuis, zitten veel in de tuin, willen het daar gezellig maken en daarom is er veel vraag naar planten", zegt directeur Marco van Zijverden. "Wij leveren veel planten aan tuincentra en bouwmarkten in allerlei Europese landen en hebben in mei de beste maand ooit gehad. En ook in juni hadden we een dikke plus."

De bloemenexport blijft ook bij de DFG nog wat achter. "De verkoop van bloemen voor supermarkten was in in mei nog ongeveer 10 procent lager dan vorig jaar en in juni nog maar 5 procent", zegt van Zijverden. "Maar we leveren ook bloemen aan groothandels. Die zijn voor een deel weer bedoeld voor evenementen en die zijn er nu natuurlijk maar weinig. Daar zien we nog een dip van 20 procent."

Online stijgt hard

Volgens ABN Amro heeft de grote stijging van de online verkoop in binnen- en buitenland erger voorkomen tijdens de lockdown. In Nederland steeg de online verkoop van bloemen in maart met 160 procent. Ook in april en mei werd er veel meer online besteld.

"De lockdown weerhield mensen ervan om bij elkaar op bezoek te gaan. Een bloemetje laten bezorgen was een alternatief om iemand een cadeau te geven of een hart onder de riem te steken", zegt ABN Amro-econoom Nadia Menkveld.

Half miljard verloren

Tijdens de lockdownperiode ging in totaal een half miljard euro aan exportwaarde verloren. Bedrijven moesten massaal bloemen vernietigen omdat er geen koper voor was. De export naar het zwaar getroffen Italië ging het hardst omlaag, met 70 procent. Maar bloemen vernietigen hoeven bedrijven allang niet meer.

Of de sierteeltsector verder zal herstellen, hangt volgens ABN Amro vooral af van hoe groot de recessie zal zijn in de belangrijkste exportlanden. "Vooral de verkoop van snijbloemen is gevoelig voor economische schommelingen", zegt Menkveld. "Wel is de situatie anders dan voor de crisis. Bedrijven zijn beter georganiseerd, waardoor ze vraaggerichter kunnen produceren."