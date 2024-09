PSV heeft met Nagalo volgende defensieve versterking binnen

Adamo Nagalo komt de achterhoede van PSV versterken, zo heeft de landskampioen bevestigd. De 21-jarige centrumverdediger is overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland en heeft voor vijf seizoenen getekend.

De in Ivoorkust geboren Nagalo speelde tot dusver vijftien interlands voor Burkina Faso. Hij is na rechtsback Rick Karsdorp de tweede defensieve versterking in korte tijd voor PSV.

Sterk en snel

"Na het vertrek van enkele spelers in de defensie was het geen geheim dat we de achterhoede wilden versterken", vertelt technisch directeur Earnest Stewart op de website van PSV. "Met de komst van Rick, Adamo en eerder Ryan Flamingo zijn we daarin geslaagd."

"We volgden Adamo al een tijdje en zijn bijzonder gecharmeerd van zijn kwaliteiten. Hij is een sterke en snelle centrale verdediger, die comfortabel is aan de bal. Vanaf het eerste moment dat we contact met hem hadden, liet hij blijken heel graag voor PSV te willen spelen. Dat vinden we belangrijk en zien we graag."