Schröder en Vink door naar halve finales op volle dag rolstoeltennis in Parijs

Schröder, winnaar van paralympisch zilver in Tokio, en Vink, winnaar van paralympisch brons in Tokio, kennen elkaar goed. Ze zijn regerend paralympisch kampioen in het quad-dubbelspel: woensdag spelen ze samen voor titelprolongatie de finale.

Zeven partijen in totaal

En er is meer Nederlands rolstoeltennis op maandag in Parijs: in totaal zeven wedstrijden met Nederlanders op de baan.

Regerend paralympisch kampioen en grote favoriet voor het goud Diede de Groot speelt straks in de tweede ronde van het vrouwenenkelspel op het court Philippe-Chatrier tegen de Israëlische Maayan Zikri.

Daarna meldt Ruben Spaargaren zich in de derde ronde van het enkelspel voor mannen tegen de Fransman Gaetan Menguy.