De Groot soeverein, Schröder en Vink op medaillekoers op volle dag rolstoeltennis

Schröder, winnaar van paralympisch zilver in Tokio, en Vink, winnaar van paralympisch brons in Tokio, kennen elkaar goed. Ze zijn regerend paralympisch kampioen in het quad-dubbelspel: woensdag spelen ze samen voor titelprolongatie de finale.

Zeven partijen in totaal

En er is meer Nederlands rolstoeltennis op maandag in Parijs: in totaal zeven wedstrijden met Nederlanders op de baan.

Na De Groot meldt Ruben Spaargaren zich op het court Philippe- Chatrier voor zijn partij in de derde ronde van het enkelspel voor mannen tegen de Fransman Gaetan Menguy.