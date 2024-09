Roglic heeft spijt van fietswissel in Vuelta: 'Beter niet kunnen doen'

Maar de jacht op het leiderstricot gaat vanaf dinsdag onverdroten door. En hoewel er meer gegadigden zijn, lijkt de 34-jarige Roglic de aangewezen persoon om te aanval te openen. De vraag rijst of hij al snel wil toeslaan of wacht tot de laatste drie dagen, met twee aankomsten bergop en een afsluitende tijdrit over bijna 25 kilometer.

"Het koersverloop laat zich moeilijk voospellen", trapt de Sloveen een open deur in. "En het gaat niet alleen om mij, maar ook om het team en de concurrentie. Het is moeilijk om aan te geven waar je tijd kunt winnen, want soms gebeurt juist het tegendeel. Ik sta een minuut achter en dat is al beter dan een week geleden. Maar het is duidelijk: er is nog veel werk te doen. We moeten het beste geven, meteen vanaf morgen."