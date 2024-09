Kroes vindt transferperiode Ajax niet geslaagd: 'Niet aan doelstellingen voldaan'

Alex Kroes is niet tevreden over zijn eerste transferperiode als technisch directeur van Ajax. In gesprek met de NOS zegt hij dat hij zijn financiële en sportieve doelstellingen niet heeft gehaald.

Wel is er op 'deadline day' ineens toch nog beweging ontstaan: er ligt een bod op Steven Bergwijn van de Saudische club Al-Ittihad op tafel van zeker 20 miljoen euro, melden bronnen aan de NOS.

Komt dat rond, dan richt Ajax zijn pijlen op de Ghanees Kamaldeen Sulemana, speler van Southampton.

Ontevreden

"Nee. Ik heb niet aan mijn financiële en sportieve doelstellingen voldaan", is Kroes helder over zijn laatste weken in Amsterdam.

Ajax verkocht een handvol spelers, maar had er graag een stuk meer zien vertrekken. In de voorbereiding op het seizoen werden Borna Sosa, Silvano Vos, Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal zelfs naar de beloften teruggezet.