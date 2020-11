Veldrijder Iserbyt pakt in Rosmalen Europese titel, Van der Haar derde

Iserbyt zegevierde een week geleden op de Koppenberg in de laatste cross voor de EK, maar het relatief vlakke, snelle parcours in Rosmalen zou Aerts meer op het lijf geschreven zijn.

De Belg Eli Iserbyt heeft voor de eerste keer in zijn carrière de Europese titel veldrijden veroverd. Iserbyt (23) won de titelstrijd in Rosmalen voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout en de Nederlander Lars van der Haar.

Van een tweestrijd was echter geen sprake. Iserbyt kwam in de tweede ronde na het oplopen van de trappen even in de problemen, maar vond de aansluiting bij het kopgroepje waarin onder anderen Aerts en ook zijn ploeggenoot Vanthourenhout reden.

Iserbyt nam niet lang daarna de koppositie over van Vanthourenhout en plaatse een versnelling die Aerts niet kon volgen, alleen Vanthourenhout bleef in zijn spoor.

Dat Aerts geen geweldige dag beleefde, bleek ook toen hij in de vijfde van negen rondes op dezelfde plek als Iserbyt over zijn fiets duikelde. Van der Haar schudde intussen zijn concurrenten af en naderde de twee koplopers even tot dertien seconden.

Iserbyt laat Vanthourenhout achter

De marge van de twee leiders werd echter groter en langzaam maar zeker nam Iserbyt, bij de beloften tweevoudig wereldkampioen en vorig jaar tweede op de EK, afstand van Vanthourenhout.

Met een voorsprong van zestien seconden op zijn ploeggenoot veroverde Iserbyt de Europese titel, waardoor hij een jaar in de witte trui met blauwe sterren mag rijden. Aerts strandde op de vijfde plaats op 47 tellen van Iserbyt.