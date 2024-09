Presidentskandidaat in Tunesië in aanloop naar verkiezingen van zijn bed gelicht

Kais Saied won in 2019 als onafhankelijke kandidaat de presidentsverkiezingen. In 2021 zette hij het parlement buitenspel en ontsloeg de premier, waardoor alle macht bij hem kwam te liggen. De voorzitter van het parlement en de oppositie spraken van een staatsgreep. De afgelopen jaren zijn in het land tientallen journalisten, advocaten en oppositieleden vastgezet.

Vorige week oordeelde een rechtbank in Tunis dat drie kandidaten alsnog mogen meedoen aan de verkiezingen, nadat de kiescommissie hen had uitgesloten. Een van hen is Mondher Znaidi, een voormalig minister onder de in 2011 verdreven dictator Ben Ali. Znaidi woont in Parijs en zegt dat hij het land opnieuw wil opbouwen en Tunesiërs wil verenigen.

Een andere kandidaat is Abdellatif Mekki, die in 2022 de islamitische Ennahda-partij verliet. Die partij werd de grootste na de revolutie die in 2011 een einde maakte aan het regime van Ben Ali.

In Tunesië wordt er rekening mee gehouden dat de kiescommissie de uitspraak van de rechtbank naast zich neerlegt en de kandidaten blijft uitsluiten.