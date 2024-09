14 jaar geëist tegen Pakistaan die opriep tot moord op Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar gevangenisstraf geëist tegen een Pakistaanse haatprediker vanwege oproepen om PVV-leider Wilders te vermoorden. De verdachte, de 56-jarige mullah Muhammed Ashraf Jalali, was niet in de rechtszaal; hij zit in Pakistan.

Wilders deed meerdere keren aangifte tegen Jalali, die zijn volgelingen heeft opgeroepen Wilders te onthoofden of op te hangen. Op de zitting vertelde hij over de impact die de doodsbedreigingen hebben op zijn leven. Hij bedankte de rechters dat het proces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol plaatsvindt.

De PVV-leider voerde uitgebreid het woord en vertelde hoe hij al jaren wordt beveiligd. "In 2004 ben ik door agenten met mitrailleurs uit mijn woning in Venlo gehaald en ik ben er sindsdien nooit meer terug geweest. Mijn vrouw en ik hebben in die jaren in safehouses, gevangenissen, kazernes en politiebureaus gewoond om maar veilig te zijn."

In de zaak staat nog een Pakistaan terecht, de 29-jarige Saad Hussain Rizvi. Hij is de leider van de extremistische partij Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP). Het OM komt vanmiddag met de eis tegen hem.

Cartoonwedstrijd

Vorig jaar werd een andere Pakistaan in Nederland veroordeeld tot 12 jaar cel. Khalid Latif, een oud-cricketspeler, werd bij verstek schuldig bevonden aan een poging tot uitlokking van moord op Wilders, opruiing en bedreiging.

In 2019 werd de Pakistaan Junaid I. veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor het voorbereiden van een aanslag op Wilders. I. was het jaar ervoor van Frankrijk naar Nederland gereisd, waar hij in Den Haag werd opgepakt. Zijn motief had te maken met een geplande cartoonwedstrijd van Wilders over de profeet Mohammed. In Pakistan waren daarover massale protesten, geïnitieerd door de radicaal-islamitische TLP.

'Intensieve gesprekken'

De twee Pakistanen die nu terechtstaan zijn nog in Pakistan. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met dat land; pogingen van Nederland om de Pakistaanse autoriteiten alsnog te bewegen tot uitlevering hebben tot nu toe niks opgeleverd.

Het kabinet zegt de zaak aanhangig te blijven maken. Volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid zijn er "intensieve gesprekken" met de Pakistaanse autoriteiten gevoerd "over het belang dat Nederland hecht aan deze zaak", zonder resultaat. Op de Algemene Vergadering van de VN in New York, die volgende week begint, wil Nederland Pakistan opnieuw aanspreken.