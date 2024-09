'Uber deelde gegevens van chauffeurs met opsporingsdiensten buiten de EU'

Taxiplatform Uber deelde namen, foto's, inkomsten en andere informatie van chauffeurs met opsporingsdiensten ook buiten de Europese Unie. Dat schrijven Trouw, Investico en het FD. Uber bevestigt dat er af en toe wordt samengewerkt met politie, maar zegt dat daarbij niet de Europese privacywet wordt overtreden.

Europese bedrijven mogen niet zomaar gegevens delen met opsporingsdiensten buiten de EU. Normaal gaan dergelijke verzoeken altijd via politiediensten.

Uit gelekte bestanden, in handen van een internationaal journalistencollectief, blijkt echter dat Uber in 2019 inging op een verzoek van de Colombiaanse overheid. Colombia vroeg om gegevens van een chauffeur en Uber zou een lijst met alle ritten, persoonsgegevens en inkomsten van de die persoon hebben gestuurd.

Het taxiplatform, dat zijn Europese hoofdkantoor in Nederland heeft, zegt dat er alleen nog maar informatie met autoriteiten binnen Europa wordt gedeeld. Wanneer het bedrijf is gestopt met het delen van persoonsgegevens met landen buiten Europa, is niet duidelijk.

Goodwill

Uber wil niet uitweiden over het verzoek uit Colombia. Wel laat het bedrijf weten aan de NOS dat er wel eens informatie wordt gedeeld met de politie ten behoeve van het oplossen van misdrijven. "Een team zet zich 24/7 in om politie en hulpdiensten te ondersteunen in gevallen van veiligheidsincidenten en noodsituaties".

Het taxiplatform zegt zich daarbij aan de wet te houden: "We beoordelen verzoeken van handhavingsinstanties met inachtneming van alle regelgeving en de rechten en vrijheden van gebruikers."

Uit de gelekte stukken zou ook blijken dat Uber juist zijn best doet om mee te werken met de autoriteiten om zo de banden met nationale overheden aan te halen. Online legt Uber uit aan buitenlandse overheidsfunctionarissen hoe ze een informatieverzoek kunnen indienen.

Mega-boete

Vorige week legde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een recordboete van 290 miljoen euro op aan Uber. Het bedrijf kreeg die boete omdat het gegevens van Europese taxichauffeurs doorgaf aan de Verenigde Staten zonder daarbij de privacyregels te volgen. Het gaat onder meer om het delen van locatiegegevens, foto's, betaalgegevens en identiteitsbewijzen. In sommige gevallen zijn volgens AP ook strafrechtelijke en medische gegevens van chauffeurs verzameld.

Die informatie werd ruim twee jaar lang doorgestuurd naar het Amerikaanse hoofdkantoor van het bedrijf, zonder daarbij de persoonsgegevens voldoende te beschermen. Inmiddels heeft Uber maatregelen genomen, waardoor de regels niet meer worden overtreden.