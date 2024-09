Mobieltjes nu ook op de basisschool geweerd

De maatregelen om mobiele telefoons te weren in de klas kwamen er niet zonder slag of stoot. Verschillende ministers van Onderwijs zagen er aanvankelijk niets in om als overheid in te grijpen, scholen zouden daarin vrijgelaten moeten worden.

Ook vanuit scholen was er scepsis. NOS Stories liet begin vorig jaar nog een vragenlijst invullen door vijftig bestuurders van middelbare scholen. Velen van hen gaven toen aan dat ze zelf willen bepalen wat hun beleid is, onafhankelijk van politiek Den Haag.

Gesprekken tussen de minister van Onderwijs en de sector vorig jaar leidden alsnog tot de richtlijn voor mobiele telefoons, die de facto neerkomt op een verbod.

Helemaal geen smartphone

Sommige ouders willen overigens dat kinderen in de basisschoolleeftijd helemaal geen smartphone hebben, vooral vanwege de verslavingsgevoeligheid door sociale media. Geïnspireerd door ouderinitiatieven in het Verenigd Koninkrijk proberen zij een netwerk op te zetten. Dat wil ouders helpen "de sociale druk te verlagen dat hun kind de enige in de klas is zonder smartphone".