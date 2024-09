Ongenaakbare Plat verovert derde paralympische titel op triatlon, brons voor Schipper

In die handbike stond er helemaal geen maat op Plat en toen de race halverwege was, had hij de eerste plek al in handen. In de eerste van vijf rondes rukte hij op naar plek twee, een ronde later flitste hij de Italiaanse koploper Giuseppe Romele voorbij.

Tijdens het laatste onderdeel, vijf kilometer in de racerolstoel, kwam Brungraber nog wel iets dichterbij, maar Plat behield simpel zijn koppositie.

Schipper, na het zwemmen nog achtste, kwam als derde door na het handbiken en ook hij kon zijn positie soepeltjes vasthouden in het laatste onderdeel.