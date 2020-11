Verdachte opgepakt in zaak vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn

De politie heeft vanochtend een 34-jarige man uit Rijswijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Sumanta Bansi uit Hoorn. De vrouw is sinds 2018 vermist, de recherche denkt dat ze niet meer in leven is.

De Surinaams-Hindoestaanse Bansi verbleef sinds 2016 in Nederland vanwege haar studie in Amsterdam. De destijds 22-jarige student liep stage in Den Haag en verbleef bij een gastgezin in Hoorn.

Sinds 18 februari 2018 heeft niemand meer iets van de haar vernomen. In november van dat jaar werd ze als vermist opgegeven. Bansi was op het moment van haar verdwijning zwanger.

De politie stelde vrij snel vast dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer was geworden van een misdrijf en niet meer in leven zou zijn. Toch is haar lichaam, ondanks meerdere zoekacties in onder meer het Robbenoordbos in Wieringerwerf en langs de Afsluitdijk, nog altijd niet gevonden, schrijft NH Nieuws.

De recherche onderzoekt welke rol de verdachte heeft gespeeld bij de verdwijning van de vrouw.