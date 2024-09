Landgoed in Leusden weer open na wolvenincidenten

Het landgoed in Leusden dat in juli deels werd gesloten vanwege incidenten met een wolf, is vanaf vandaag weer open. Volgens wolvendeskundigen is de situatie bij Den Treek-Henschoten weer veilig genoeg voor het publiek.

Op het landgoed leeft een wolvenpaar met welpen. De ouders vertonen beschermend gedrag, waardoor deze zomer een gevaarlijke situatie ontstond voor mens en dier. Zo werd begin juli een dwergpoedel aangevallen door een wolf en meegenomen de bosjes in. En op 16 juli raakte een meisje gewond door een wolf.

De provincie Utrecht adviseerde gelijk daarna het landgoed voorlopig te mijden. Twee dagen later kondigde de gemeente Leusden een noodbevel af voor het gebied.

Dat zou in eerste instantie tot 15 augustus gelden, maar werd verlengd. Vanwege de zomervakantie zouden mogelijk nog veel bezoekers willen komen, waarmee een verhoogd risico zou zijn op confrontaties met de wolf. Op advies van de provincie Utrecht en de Zoogdiervereniging werd daarom besloten het landgoed langer dicht te houden.

Welpen zijn zelfstandiger

Nu is de zomervakantie voorbij. "Daarom zijn er minder mensen in het bos en is de kans kleiner dat wolf en mens elkaar treffen", meldt de provincie Utrecht. Bovendien zijn de welpen ongeveer vier maanden oud en dus wat zelfstandiger, waardoor het wolvenpaar minder defensief gedrag zal vertonen.

Het noodbevel is vervallen, maar bezoekers dienen nog steeds "zeer voorzichtig" te zijn in het bosgebied Utrechtse Heuvelrug, schrijft RTV Utrecht. Het dringende advies van de provincie is om de bossen niet in te gaan met jonge kinderen en loslopende honden.