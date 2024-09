Wrak Titanic raakt verder in verval, beroemde reling afgebroken

Op nieuwe beelden van de Titanic is te zien dat het scheepswrak verder in verval is geraakt. Onderzoekers ontdekten dat een groot deel van de reling van het schip is afgebroken en op de zeebodem ligt.

De reling was de locatie van bekende scènes in de film Titanic uit 1997, onder meer van de kus van Jack (Leonardo DiCaprio) en Rose (Kate Winslet). Onderzoekers zeggen dat de reling in de afgelopen twee jaar is afgebroken. Tijdens een expeditie in 2022 bleek dat de reling nog vastzat, maar dat de structuur wel fragiel geworden was.

De reling is niet het eerste deel dat losraakt van het schip, dat op 3800 meter diepte ligt in de noordelijke Atlantische Oceaan. Onder meer aan de stuurboordzijde zijn verschillende verblijven ingestort, waardoor kamers werden verwoest. Ook wordt de metalen constructie van het wrak aangevreten door microben, waardoor het sneller roest.