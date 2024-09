Tiafoe verslaat Popyrin, die Djokovic naar huis stuurde, en staat in kwartfinales US Open

Frances Tiafoe heeft in New York voor het derde jaar op rij de kwartfinales gehaald. De Amerikaan was de Australiër Alexei Popyrin, die in de derde ronde Novak Djokovic naar huis had gestuurd, met 6-4, 7-6 (3), 2-6, 6-3 de baas.

Tiafoe treft de Bulgaar Grigor Dimitrov in de volgende ronde.

Tiafoe's droom om de droogte van de VS op majors bij de mannen na 21 jaar te beëindigen, bleef zo overeind. Hardhitter Popyrin hielp een handje, door de tweede set na een 5-3, 40-0 voorspong op eigen service nog uit handen te geven.

Popyrin pakte de derde set, maar kon niet meer voor een ommekeer zorgen. "Toen ik als kind ballen tegen de muur sloeg, droomde ik er al van om hier te staan", glunderde Tiafoe.