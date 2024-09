Verstappen slaat alarm: 'Zoals het nu gaat, zullen we op elke baan slecht zijn, overal'

62 punten is een overbrugbare kloof in de resterende 8 grand prix-weekends. De drievoudig kampioen beseft het en slaat alarm. "Het is op dit moment niet meer realistisch dat we kampioen worden. Dat geldt voor beide titels."

Verstappen kampte met diverse problemen tijdens de race. Een motorprobleem zorgde ervoor dat hij topsnelheid tekortkwam, maar er rammelde meer. "De bandenstrategie was niet goed en er was een pitstop die seconden te lang duurde. Verre van optimaal. Ik had ook het gevoel dat de crew niet helemaal scherp was." Nuchter rekenend: "We waren gewoon te langzaam. Meer dan de zesde plaats zat er niet in."

Achter de schermen rommelt het bij de renstal. "Ik heb veel gezegd en denk dat het voor iedereen helder is wat er moet gebeuren", zegt Verstappen. "We hebben een beter bestuurbare auto nodig. Hij is totaal uit balans. Het is nu aan het team om daarmee aan de slag te gaan, maar dat wordt geen eenvoudige klus."