Met blik op WK van 2026 begint voor Oranje een 'nieuwe periode'

Om te vernieuwen moet Koeman doorselecteren en in dat kader maakte hij In persoonlijke gesprekken duidelijk geen beroep meer te doen op routiniers Daley Blind (34), Georginio Wijnaldum (33) en Marten de Roon (33).

Blind besloot daarop zijn interlandloopbaan te beëindigen. Virgil van Dijk (33) is van dezelfde leeftijdscategorie, maar in de verdediger van Liverpool, de aanvoerder van Oranje bovendien, heeft Koeman voldoende vertrouwen in deze 'nieuwe' periode.

Strijd om de spitspositie zonder clubloze Depay

Memphis Depay is een ander geval. De spits is nog 'maar' 30 jaar en hard op weg naar de topscorerstitel aller tijden van het Nederlands elftal. Zijn gebrek aan speeltijd en blessuregevoeligheid hebben hem in de afgelopen twee jaar echter teruggeworpen.

Op het afgelopen EK was Depay aanvankelijk fit, maar kon hij niet overtuigen en het vertrouwen van Koeman niet belonen. Tot overmaat van ramp viel hij in de halve finale tegen Engeland geblesseerd uit. Een slecht teken: Depay heeft na zijn vertrek bij Atlético Madrid nog geen club.