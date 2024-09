Nederlander vindt instemming voor seks belangrijk, maar soa's nemen toe

Het bevestigt het beeld dat de WHO vorige week schetste voor heel Europa. In veel Europese landen is dezelfde trend zichtbaar, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie. Ongeveer een derde van de Europese seksueel actieve vijftienjarigen gebruikt geen condoom.

En in januari van dit jaar bleek uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland ook al dat het gebruik van condooms en de pil onder Nederlandse jongeren tussen de 13 en 25 jaar afnam.

Mannen en vrouwen even tevreden

Rutgers heeft ook cijfers over het seksuele gedrag en het plezier van Nederlanders. Opvallend is dat zowel mannen als vrouwen hun seksleven gemiddeld beoordelen met een 7, maar dat de groep die tevreden zegt te zijn over het seksleven relatief klein is, met 56 procent.

"Mogelijk zijn mensen meer tevreden over de kwaliteit dan over de kwantiteit van hun seksleven. Driekwart van de mensen is bijvoorbeeld tevreden over de mate van verbondenheid met de ander tijdens seks, terwijl minder dan de helft tevreden is over hoe vaak ze seks hebben", concludeert Rutgers.

Het aantal mannen dat tevreden is met zijn seksleven is gedaald van 93 procent naar 57 procent. Bij de vrouwen is dat percentage gedaald van 77 naar 56 procent. Hierdoor zijn mannen en vrouwen in 2023 ongeveer even tevreden over hun seksleven.

Eén tot drie keer per maand

En hoe vaak doen Nederlanders "het"? 41 procent van de vrouwen en 37 procent van de mannen zei de afgelopen vier weken geen seks te hebben gehad. De meeste mensen hebben één tot drie keer per maand seks met een partner.