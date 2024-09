Italiaanse tiener doodt vader, moeder en broertje

In Italië heeft een jongen van 17 zijn ouders en zijn 12-jarige broertje doodgestoken. Volgens Italiaanse media heeft de dader bekend.

De moorden vonden in de nacht van zaterdag op zondag plaats in een huis in de buurt van Milaan. Een getuige zegt dat hij wakker is geworden van geschreeuw. De slachtoffers werden allemaal gevonden in de slaapkamer van de 12-jarige jongen. Het is onbekend wat eraan vooraf is gegaan.

De dader heeft zelf de politie gebeld. De jongen zei in eerste instantie dat hij de kamer was binnengelopen waar hij de lichamen van zijn moeder en broertje aantrof en zijn vader zittend op een stoel met een mes naast hem. Daarna zou hij het mes van zijn vader hebben afgepakt en hem hebben doodgestoken. Tijdens het verhoor bleek zijn verhaal niet te kloppen en bekende de jongen dat hij zijn gezin heeft gedood met een keukenmes.

Een paar uur eerder had het gezin nog de verjaardag van de vader gevierd. Buurtbewoners beschrijven het gezin als rustig en sociaal en zeggen dat ze rijk waren. De 51-jarige vader was een aannemer en de 49-jarige moeder had een winkel.