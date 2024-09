Stakingen in Israël dag na massale protesten om vrijlating gijzelaars te eisen

In Israël wordt vanochtend op verschillende plekken gestaakt om te eisen dat de regering een deal sluit met Hamas om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Oppositiepartijen en vakbonden hebben tot de staking opgeroepen nadat het Israëlische leger dit weekend de lichamen van zes gedode gegijzelden had gevonden in de Gazastrook.

Het hoofd van Histadrut, de grootste vakbond in Israël, heeft opgeroepen om vanaf 6.00 uur vanochtend lokale tijd te staken. "Een deal is belangrijker dan wat dan ook", zegt hij over de gijzelaars.

Het Hostages and Missing Families Forum, een groep die de belangen van de gijzelaars in Gaza behartigt, heeft ook opgeroepen tot een grote landelijke staking om het land economisch stil te leggen. "De vertraging in het ondertekenen van de deal heeft geleid tot hun dood en die van vele andere gijzelaars", schrijft de groep in een verklaring. Ook oppositieleider en oud-premier Yair Lapid heeft zich aangesloten bij de oproepen om het land lam te leggen.

Onder meer het vliegveld Ben Gurion, het grootste Israëlische vliegveld, zal vanaf 8.00 uur gesloten zijn. De Israëlische Orde van Advocaten roept alle advocaten op te staken. Verder hebben de Israëlische fabrikantenvereniging en aantal grote techbedrijven laten weten de actie te steunen.

In een poging de actie te blokkeren heeft de minister van Financiën Bezalel Smotrich een brief aan procureur-generaal gestuurd met een dringend verzoek om een gerechtelijk bevel tegen de staking te krijgen. Smotrich betoogt dat een staking schadelijk is voor de economie.

Massale protesten

De staking volgt na een dag van massale protesten in Israël. Bijna 300.000 mensen hebben gisteren deelgenomen aan het protest in Tel Aviv. Volgens de organisatoren was de opkomst het hoogst van alle demonstraties sinds 7 oktober. Sommigen scandeerden onder meer "Bibi vermoordt de gijzelaars!"

Een deel van de demonstranten in Tel Aviv blokkeerde urenlang een snelweg en zette spullen in brand. Israëlische media melden dat ze ook onder meer met stenen naar de politie gooiden. 30 mensen werden opgepakt. De politie zette rubberkogels in om de menigte verdrijven. Een aantal betogers raakte gewond, onder wie een parlementslid van de Arbeiderspartij. Uiteindelijk maakte de autoriteiten de weg vrij en kon het verkeer doorrijden.

Ook op andere plekken in Israël werd er gedemonstreerd, onder meer in Jeruzalem. Daar werden vijf mensen opgepakt vanwege ongeregeldheden. The Times of Israel meldt op basis van bronnen dat premier Netanyahu zich zorgen maakt over de massale anti-regeringsprotesten.

Er worden nog steeds 101 Israëlische gijzelaars vastgehouden in Gaza. Israël denkt dat een derde niet meer leeft.