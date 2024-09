Britse cultuurminister uit kritiek op prijzen Oasis-kaarten en laat onderzoek doen

De Britse minister van Cultuur heeft kritiek op de verkoop van kaartjes voor de reünieconcerten van de band Oasis. Zo werden de tickets vanwege de grote vraag voor veel hogere prijzen aangeboden dan waarmee werd geadverteerd. Fans moesten voor een standaardticket omgerekend 421 euro betalen in plaats van de oorspronkelijke 175 euro.

Minister Lisa Nandy is niet te spreken over de gang van zaken door kaartjesaanbieder Ticketmaster. "Na het ongelooflijke nieuws over de terugkeer van Oasis, is het deprimerend om te zien dat sterk verhoogde prijzen gewone fans uitsluiten van de kans om hun favoriete band live te zien."

Dynamische prijzen

Nandy heeft een onderzoek ingesteld naar het "dynamische prijsmechanisme", zoals Ticketmaster het noemt. "Deze regering is vastbesloten om fans weer centraal te stellen in de muziekwereld", zegt ze. De minister pleit voor een transparanter systeem.

Naast de prijzen hadden de Oasis-fans ook kritiek op de digitale wachtrij op de site van Ticketmaster. Zaterdagochtend ging de kaartverkoop van start. Maar hondderduizenden kregen de melding dat ze in de wachtrij stonden. Velen van hen kregen vervolgens een foutmelding en werden uitgelogd. De cultuurminister wil daarom ook onderzoek laten doen naar de technologie achter de wachtrijsystemen.

Dinsdag maakte Oasis bekend dat ze weer gaan optreden. Er komen in juli en augustus veertien optredens in Cardiff, Manchester, Londen, Edinburgh en Dublin. Inmiddels zijn alle concerten uitverkocht.