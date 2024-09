Bertus Staigerpaip-oprichter en bandlid Edwin Broeders overleden

Edwin Broeders, oprichter, drummer en zanger van de Brabantse band Bertus Staigerpaip, is zaterdag op 57-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn broer Ruud, die ook in de band zit, laten weten aan het ANP. Edwin Broeders is overleden aan de gevolgen van een hartinfarct.

De band Bertus Staigerpaip werd in 1986 in Geertruidenberg opgericht door Edwin Broeders die destijds kraanmachinist was. Ze maakten bekende nummers waarmee ze in de Top 40 stonden, zoals Wij zijn de jongens van den bouw, Ik zat effe niet op te lette en Rits.

Op dat laatste nummer, dat op de melodie van de hit Kiss van Prince is gemaakt, zong Edwin. Bertus Staigerpaip stond ook meerdere keren in het voorprogramma van Normaal.

In 1987 trad de band op bij het tv-programma TOPPOP met het nummer Rits: