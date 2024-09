Parijs vandaag: uitgestelde triatlon en laatste groepsduel rolstoelbasketbalsters

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 5.

Het zat de triatleten de afgelopen dagen niet bepaald mee. Telkens werd de paralympische wedstrijd verzet en ook voor maandag is het nog even afwachten of de race in de Seine door kan gaan. Mocht dat wel gaan gebeuren, zien we meteen vier Nederlanders in actie en niet de minste.

Jetze Plat won al triatlongoud in Rio en in Tokio en is ook nu weer torenhoog favoriet. Geert Schipper, zilver in Rio en vierde in Tokio, zal er echter alles aan willen doen om het Plat moeilijk te maken. Als de race door kan gaan, zijn de twee om 08.15 uur aan de beurt om aan hun race te beginnen.

Een uur later komen nog twee Nederlanders in actie op de triatlon. Nico van der Burgt (PTS3) en Maurits Morsink (PTS2) gaan dan het water in.