Ajax zet FC Utrecht makkelijk opzij in tamme wedstrijd

Davy Klaassen viert zijn openingstreffer - Pro Shots

FC Utrecht heeft de eerste wedstrijd met René Hake aan het roer niet weten te winnen. Ajax bleek te sterk en won in de Galgenwaard met 3-0. De wedstrijd, die meestal veel spektakel oplevert, was in de eerste helft weinig vermakelijk. Ajax had al snel het initiatief, maar pas na twintig minuten leverde dat een grote kans op. Zakaria Labyad, die eerder twee seizoenen uitkwam voor FC Utrecht, haalde van dichtbij uit, maar Maarten Paes bracht redding. Hake kiest voor Paes FC Utrecht-trainer René Hake, die de naar Racing Genk vertrokken John van den Brom in ieder geval tijdelijk opvolgt, verkoos Paes boven Thijmen Nijhuis. De keeper speelde een prima wedstrijd en liet zo aan de kersverse Utrecht-trainer zien waarom het een goede keuze was hem in de basis te zetten. "Als je weer even eerste keeper mag zijn, dan is dat wel lekker", zei Paes.

Basisplaats geeft keeper Paes een 'hartstikke mooi gevoel' - NOS

FC Utrecht kwam nog een paar keer gevaarlijk door maar het was Tadic die aan de andere kant het dichtst bij een doelpunt was. De Ajacied raakte de lat. Vlak voor rust kwam er plots een opleving in de verder weinig enerverende wedstrijd. Labyad schoot een vrije trap in de handen van de keeper van FC Utrecht en Gyrano Kerk testte voor het eerst Andre Onana. In de personen van Noussair Mazraoui en Antony probeerden de Amsterdammers de score nog te openen, maar zonder succes.

Dusan Tadic en Lassina Traoré vieren de 0-2 - Pro Shots