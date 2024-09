Koopmeiners beleeft Juventus-debuut zonder glans tegen AS Roma

Juventus is in de thuiswedstrijd tegen AS Roma niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. Door het resultaat hebben alle twintig clubs uit de Serie A na drie speelronden al puntenverlies geleden.

In de afgelopen vier edities werd niet vaker dan twee keer per duel gescoord en ook nu was snel duidelijk dat een telraam overbodig zou zijn. Juve-aanvaller Dusan Vlahovic kreeg in de eerste helft de enige kans, maar z'n inzet miste kracht.

Debuut Koopmeiners na rust

Bij Juventus maakte Teun Koopmeiners vanaf het begin van de tweede helft zijn debuut. De 26-jarige middenvelder kwam deze zomer voor ruim 50 miljoen euro over van Atalanta. Koopmeiners kon overigens zijn stempel niet drukken, net zoals de meeste van zijn ploeggenoten.

Juventus maakte in aanvallend opzicht constant de verkeerde keuzes terwijl er bij AS Roma helemaal niets meer lukte. Vlak voor tijd produceerden de bezoekers via voormalig PSV'er en NAC'er Angeliño dan toch nog een schotje.