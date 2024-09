Ringweg Groningen geopend, eerste file ook een feit

De nieuwe zuidelijke ringweg bij Groningen is rond 20.00 uur opengesteld voor het autoverkeer. Sinds 2017 werd er al in Groningen gewerkt aan de ringweg, maar nu is die dan officieel in gebruik genomen.

In verband met de laatste opruimwerkzaamheden was een rijbaan vanaf het Julianaplein richting Hoogezand nog afgesloten. Hierdoor stond het verkeer op de toegangswegen richting Groningen helemaal vast, meldde RTV Noord in een liveblog naar aanleiding van de opening.

Zowel vanuit Haren als vanuit Hoogezand stond het verkeer stil, waardoor de vertraging opliep tot meer dan een half uur. Ruim twee uur na de officiële opening waren alle rijbanen vrijgemaakt en was de grootste drukte voorbij.

Bekijk hoe de eerste auto's over de ringweg reden: