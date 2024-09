Dimitrov door op US Open na vijfsetter tegen heethoofd Roebljov, ook Fritz kwartfinalist

Wonderwel herpakte Roebljov zich in de derde set, onder meer door zes aces te slaan en veel minder onnodige fouten te maken. In slechts 36 minuten besliste hij die set in zijn voordeel (6-1), om daarna in nóg minder tijd de vierde set te winnen (6-3 na 33 minuten).

Daardoor was een beslissende vijfde set nodig. De 33-jarige Dimitrov toonde zich daarin veel stabieler dan de 26-jarige Roebljov, die weer veel onnodige fouten begon te slaan. Na 3 uur en 40 minuten spelen verzilverde de Bulgaar zijn eerste matchpoint, waarmee hij in de kwartfinale staat.

Ook Fritz door

Gelijktijdig werd in het Louis Armstrong-stadion door Casper Ruud (ATP-8) en Taylor Fritz (ATP-12) gestreden om een plek in de kwartfinales. Hoewel de Noor Ruud de eerste set wist te winnen, herpakte de Amerikaan Fritz zich daarna voor eigen publiek: 3-6, 6-4, 6-3, 6-2.

Fritz evenaarde daarmee zijn beste prestatie ooit op een grand slam, nadat hij in 2022 op Wimbledon en in 2023 op de US Open eveneens de kwartfinale haalde. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Brandon Nakashima en Alexander Zverev.