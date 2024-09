Rolstoelbasketballers als derde door naar kwartfinales na nederlaag tegen Spanje

In het eerste kwart nam de ploeg van bondscoach Cees van Rootselaar, de nummer vier van het vorige WK, het initiatief tegen de Spanjaarden. Nederland ging met een 18-14 voorsprong het tweede kwart in, maar toen kwam de klad erin. Spanje plaatste een tussensprint en ging met een 35-31 voorsprong rusten.

Oranje zorgde ervoor dat bij het ingaan van het laatste kwart het verschil nog maar een punt was, maar toen ging het mis. Pas toen de Spanjaarden negen punten op rij hadden gemaakt wist Nederland voor het eerst te scoren in het laatste kwart. De Spanjaarden kwamen steeds beter in hun spel en bij Nederland lukte weinig meer.