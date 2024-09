PEC pakt eerste punten van het seizoen na dik verdiende zege op Heracles

PEC Zwolle heeft in de vierde speelronde van de eredivisie zijn eerste overwinning gepakt. De ploeg van trainer Johnny Jansen won thuis dik verdiend met 3-0 van Heracles Almelo.

De thuisploeg had vrijwel de gehele wedstrijd het betere van het spel. Dylan Vente tikte de bal al dertien minuten in het lege doel na een gekeerde inzet van ploeggenoot Filip Krastev.

PEC leek na rust de score te verdubbelen via de uitstekend spelende Krastev. Maar de Bulgaar, die door de club net als vorig seizoen van het Belgische Lommel wordt gehuurd, zag zijn doelpunt vanwege een overtreding (shirtje trekken) worden afgekeurd.

Mbayo zorgt voor bevrijding

Dylan Mbayo hielp Zwolle in de 78ste minuut alsnog aan de bevrijdende 2-0. De invaller schoot de bal diagonaal binnen nadat hij door Davy van den Berg aan de rechterkant vrij voor het doel was gezet.

Heracles had via Mario Engels razendsnel nog wat kunnen terugdoen. De aanvaller omspeelde na een counter doelman Jasper Schendelaar, maar miste daarna de koelbloedigheid om te scoren en schoot over. Het was exemplarisch voor de moeizame middag van de club uit Almelo.

Krastev bekroonde in blessuretijd zijn uitstekende middag door van dichtbij nog de 3-0 te maken.