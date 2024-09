Van de Ven haakt af bij Oranje, eerste oproep voor Van Hecke

Van Hecke debuteerde bij NAC Breda in het betaald voetbal en vertrok na een jaar bij sc Heerenveen in de eredivisie in 2021 naar Engeland. Daar werd hij door Brighton eerst verhuurd aan Blackburn Rovers. Afgelopen seizoen veroverde hij een basisplaats.

Van de Ven trainde afgelopen week wel bij zijn club Tottenham Hotspur, maar was niet wedstrijdfit en werd door coach Ange Postecoglou daarom buiten de selectie gelaten voor het duel van vandaag bij Newcastle United (2-1 verlies).