Bayern München wint van Freiburg dankzij scorende jubilaris Müller

In de Allianz Arena werd het verschil gemaakt door twee dertigers. Eerst was het de 31-jarige Harry Kane die zijn ploeg vanaf de strafschopstip op 1-0 zette, waarna Bayern moeite had om de voorsprong te vergroten.

In de 78ste minuut zorgde de 34-jarige Müller dan toch nog voor een explosie van vreugde. Hij plukte een voorzet begaafd uit de lucht, waarmee hij zijn tegenstander direct passeerde, om vervolgens met links hard raak te pegelen.

Vlak voor tijd dacht Freiburg de eretreffer te maken nadat het een penalty kreeg, maar Lucas Höler wist dat buitenkansje niet op waarde te schatten.