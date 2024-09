Eén pitstop was dé truc in Monza, beseft Norris: 'Maar ik kon er niet voor gaan'

Na de twee pitstoprondes reed het duo ineens achter Leclerc en Carlos Sainz. In een alles-of-niets-poging probeerde het Ferrari-duo toch om het bij één pitstop te houden, en met succes. "Deze strategie was geweldig", complimenteerde de uiteindelijke winnaar zijn team.

Leclerc broedde vanaf het begin van de race op een strategisch hoogstandje, al was het ook voor hem niet makkelijk. "We zagen Red Bull al vroeg in de problemen komen op de harde band, dus twijfelden we of het mogelijk was."

De Monegask dook al vroeg in de race de pitstraat in, één ronde na Norris en nog voor Piastri, en was daardoor net als zij op koers voor een tweestopper. "Ik kon de harde band alleen heel goed controleren."

Een tweede stop bleef uit en zijn tweede overwinning van het seizoen was een feit. Eerder won hij al zijn thuisrace in Monaco, nu won hij de thuisrace van zijn team.

Norris loopt amper in op Verstappen

Norris had niet alleen strategisch een zware race, ook op de baan kwam hij tekort.

De Brit heeft nog altijd een kans om Max Verstappen in te halen in het wereldkampioenschap en hoopte vandaag een flinke klap uit te delen. Het werd niet meer dan een tikje.