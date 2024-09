Slot is Ten Hag de baas: Liverpool wint ruim op Old Trafford

Liverpool, dat na zeven minuten al een goal van Trent Alexander-Arnold zag worden afgekeurd, werd na de openingstreffer beter en beter. United werd daarentegen steeds onzekerder, met Casemiro als lichtend voorbeeld.

De Braziliaanse middenvelder stapelde fout op fout en leed ook bij de 0-2 balverlies. Díaz pikte de bal op, stuurde Salah naar voren en schoot na een heerlijke pass van de Egyptenaar raak.

In de tweede helft probeerde United een ommekeer te forceren. De matig spelende Casemiro werd door Ten Hag in de kleedkamer achtergelaten voor invaller Toby Collyer, maar de wisseling zorgde niet voor nieuw elan.

Sterker, Salah maakte Old Trafford al in de 56ste minuut definitief monddood door op aangeven van Dominik Szoboszlai 0-3 te scoren. Liverpool tikte United daarna een minuut of tien even helemaal zoek.

Rondo

Salah had een minuut na zijn goal ook 0-4 moeten maken, maar schoot over. Een rondo aan de rechterkant tussen onder anderen Salah, Gravenberch en Alexander-Arnold deed pijn aan de ogen van de gefrustreerd ogende Ten Hag aan de zijkant.

Joshua Zirkee, die een basisplaats had gekregen, had voor United nog de eretreffer kunnen maken. De aanvaller kopte echter hard tegen de vuisten van Liverpool-doelman Alisson Becker.

Bij Liverpool mocht Cody Gakpo na 66 minuten nog invallen voor Luis Díaz, die de Nederlander momenteel van een basisplaats afhoudt.