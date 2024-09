PSV wint van Go Ahead en blijft zonder puntenverlies, De Jong valt uit met blessure

PSV heeft opnieuw een overtuigende overwinning geboekt in de eredivisie: in eigen huis werd Go Ahead Eagles met 3-0 verslagen. De Eindhovenaren scoorden voor het 54ste eredivisieduel op rij en evenaarden daarmee het record dat ze zelf vestigden tussen oktober 2014 en maart 2016.

Na vier eredivisiewedstrijden is PSV nog altijd zonder puntverlies, nadat in de eerste speelrondes werd gewonnen van RKC Waalwijk (5-1), Heracles Almelo (3-1) en Almere City (7-1).

Go Ahead staat na vier duels op een veertiende plaats met drie punten.

Met de schrik vrij

PSV begon in het eigen Philips Stadion niet overtuigend en leek zelfs de openingstreffer te incasseren. Binnen twee minuten combineerde Go Ahead zich prachtig door de Eindhovense defensie en scoorde het ook, maar eerder in de aanval bleek het buitenspel te zijn geweest.

Met de schrik vrijgekomen begon PSV beter te spelen en kwam het zelf op voorsprong. Guus Til zette in de elfde minuut de 1-0 op het bord, na wat onhandig verdedigend werk van Go Ahead Eagles.

Niet lang daarna verdubbelde Hirving Lozano de score. De Mexicaan speelde omdat Noa Lang rust kreeg en was voorafgaand aan het duel al topscorer van de eredivisie met drie treffers. Daar voegde hij een vierde aan toe, door oog in oog met de keeper beheerst af te maken.