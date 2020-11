Politie houdt 36 verdachten aan in strijd tegen rondtrekkende bendes

De politie heeft in Nederland 36 verdachten aanhouden in het kader van een internationale actie tegen rondtrekkende bendes die diefstallen en inbraken plegen. Ook werden er 27 auto's in beslag genomen. In totaal deden er dertien landen mee aan de actie.

De verdachten hebben verschillende nationaliteiten. Zo werden er vier Georgiërs uit het AZC in Ter Apel aangehouden. Twee van hen werden in Veendam opgepakt met een voor diefstal geprepareerde tas met nieuw elektrisch gereedschap. De andere twee werden aangehouden op de A28 bij Wezep. Zij hadden ter waarde van duizend euro aan spotjes en schakelmaterialen bij zich. Volgens de politie konden zij de herkomst hiervan niet verklaren.

Dossiers opbouwen

"De verdachten brengen vaak een tijd in het ene land door, tot het ze daar te heet onder de voeten wordt", zegt een politiewoordvoerder. "Dan vertrekken ze weer naar een ander land." Door de informatie over deze verdachten internationaal te delen kan de politie een dossier tegen hen opbouwen.

Zo werd in een Belgische auto gereedschap gevonden dat kan worden gebruikt bij inbraken. In de auto lagen ook gestolen goederen. De auto van de verdachte bleek te kunnen worden gelinkt aan inbraken in Duitsland. En bij een controle van een Franse auto in het Limburgse Elsloo werd in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte bijna zes kilo hasj aangetroffen. De twee Franse inzittenden van 18 en 27 jaar zijn aangehouden.

Ook werden er twee Nederlanders aangehouden met een gestolen auto met Spaans kenteken. De mannen bleken al te worden verdacht van meerdere autodiefstallen in Spanje.

Kentekens

Kentekens van auto's die gebruikt zijn bij inbraken en diefstallen in andere landen worden direct in het Nederlandse systeem gezet voor automatische kentekenplaatherkenning. Hierdoor kon een verdachte van een inbraak in België ter hoogte van Amsterdam worden aangehouden.

De resultaten van de actie in de twaalf andere landen zijn nog niet bekend.