Geen paralympische medaille Dorsman op 100 meter rugslag, ook Kruger naast podium

Het wil maar niet lukken bij Rogier Dorsman: ook op de 100 meter rugslag lukte het de Nederlandse zwemmer niet om een gouden medaille te pakken op de Paralympische Spelen van Parijs. Dorsman, winnaar van WK-brons op deze afstand, tikte aan als vierde op 0,84 seconden van het brons.

Het goud in de S11-klasse voor visueel beperkten ging in een wereldrecord van 1.05,84 naar de Oekraïner Mikhailo Serbin. Zilver was voor David Kratochvil, brons ging naar de Oekraïner Danilo Chufarov.

Na zijn drie keer goud in Tokio, is het voor Dorsman in Parijs nog even wachten op het eerste goud. In de finale van de 400 meter vrije slag hield de 16-jarige Kratochvil hem vrijdag verrassend van het goud af. Zaterdag vloog regerend wereldkampioen Dorsman al uit de series van de 50 meter vrije slag en was duidelijk dat hij nog niet in zijn beste vorm verkeert. Een dag later lukte het weer niet.

Ook geen medaille Kruger

Lisa Kruger kon in de paralympische finale op de 100 meter vrije slag niet mee met de snelste zwemsters. In de finale van de S10-klasse finishte de 23-jarige Nederlandse met 1.01,12 als vijfde.

Kruger was ruim zes tienden langzamer dan de Franse winnares Emeline Pierre (1.00,49), die verrassend de wereldrecordhouder en paralympisch kampioen van Tokio Aurélie Rivard naar het zilver verwees. Het brons was voor de Italiaanse Alessia Scortechini.