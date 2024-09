Exitpoll: radicaal-rechtse AfD grootste in Thüringen, nek-aan-nek met CDU in Saksen

De deelstaatverkiezingen in Thüringen zijn volgens de exitpoll van de publieke zender ARD gewonnen door de AfD. De radicaal-rechtse partij kreeg in Thüringen 31,2 procent van de stemmen; de christendemocratische CDU 24,5 procent.

Opvallend is ook dat de nieuwe partij BSW van de links-populistische Sahra Wagenknecht in Thüringen derde wordt met 15,7 procent van de stemmen.

In Saksen staat de CDU op 31,6 procent en de AfD op 30,2 procent in de peiling, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau infratest dimap. Dat betekent dat beide partijen in Saksen nek-aan-nek gaan en er dus geen duidelijke winnaar aan te wijzen valt. Wagenknecht krijgt hier 12 procent. Thüringen en Saksen liggen in het oosten van Duitsland, in de voormalige DDR.

Reacties op exitpoll

Lijsttrekker Björn Höcke van de AfD in Thüringen zegt "enorm trots en gelukkig" te zijn met het resultaat. "Veel mensen hier zijn ontevreden en dat komt ook door dat gezwets over de brandmuur, hou daarmee op. Verandering komt alleen als de AfD gaat regeren", zei hij, waarbij hij refereerde aan de partijen die hebben gezegd nooit met de AfD samen te willen werken.

Secretaris-generaal Carsten Linnemann van de CDU zegt in een eerste reactie: "We blijven erbij dat we niet gaan samenwerken met de AfD. Dat hebben we vooraf gezegd en dat blijft zo."

Mede-partijvoorzitter Alice Weidel van de AfD spreekt van een historisch succes. "We zijn voor het eerst de grootste geworden op deelstaatniveau. Het is tegelijk ook een enorme afstraffing voor het politieke establishment. We zullen met uitgestoken hand naar de CDU gaan, wij willen graag samenwerken."