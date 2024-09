Leclerc schenkt Ferrari thuiszege met gewaagde strategie, schade voor Verstappen beperkt

Norris verliest tempo

Piastri leidde en kreeg te horen dat Norris de aanval mocht openen. 'Papaya Rules', kregen beide rijders te horen, verwijzend naar de kleuren van McLaren. Piastri begreep de boodschap en versnelde.

Norris kreeg even later last van zijn banden en zijn tempo zakte volledig in. In de 32ste ronde sloot Leclerc aan nadat Norris de tweede chicane had gemist. De Engelsman was de eerste die zijn tweede pitstop maakte.

Norris zat even klem achter Verstappen, en toen hij eenmaal aan de Nederlander voorbij was, maakte Verstappen zijn tweede pitstop.