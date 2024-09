Gouden Pieterse wakker geschud na teleurstelling: 'Bizar dat we eerste en tweede worden'

"Ik besef het nog niet helemaal." Puck Pieterse kon vlak na de finish niet geloven dat zij zojuist wereldkampioen mountainbike was geworden en komend seizoen de regenboogtrui mag dragen. "Mijn eerste wereldtitel bij de elite, ik ben heel erg blij."

De start van de mountainbikewedstrijd bij de WK in Andorra was vanwege verwacht noodweer met ruim drie uur vervroegd, maar het zorgde niet voor minder motivatie bij Pieterse. Na de voor haar teleurstellende verlopen Olympische Spelen én de tegenvallende short track-race van vrijdag was ze gebrand op succes.

Het verhaal over de lekke band in Parijs en de daardoor misgelopen medaille is inmiddels wel bekend. Daarbovenop kwam voor Pieterse de short track-race, die niet naar wens verliep.

Bekijk hier de reactie van Puck Pieterse en een samenvatting van de race.