Duitse president herdenkt Solingen: 'Regels migratiebeleid beter handhaven'

In Solingen is in aanwezigheid van de Duitse president Steinmeier de dodelijke mesaanval van vorige week herdacht. Hij pleitte ervoor om het migratiebeleid beter te handhaven.

Bij de aanslag tijdens een feest rond het 650-jarig bestaan van de stad werden drie mensen gedood. Acht mensen raakten gewond. Geen van hen verkeert nog in levensgevaar, zei Steinmeier.

De verdachte van de aanslag is de 26-jarige Syrische asielzoeker Issa al H., die zich in 2022 in Duitsland meldde. Omdat hij via Bulgarije naar Duitsland reisde, had hij naar Bulgarije teruggestuurd moeten worden, maar dat gebeurde niet.

Volgens Steinmeier is Duitsland een land dat mensen opvangt die bescherming zoeken tegen politieke vervolging en oorlog. Hij voegde daaraan toe: "We willen dat land blijven, maar uiteindelijk kunnen we dat alleen als het aantal mensen dat geen recht heeft op deze speciale bescherming ons niet overweldigt."

"We moeten alles in het werk stellen om de bestaande toelatingsregels en de nieuwe regels die nu worden opgesteld, te handhaven," zei hij. Volgens hem moet dit de komende jaren prioriteit krijgen, en is dat iets wat de politieke partijen moet overstijgen.

Asielmaatregelen

Eerder deze week werd de Duitse regering het eens over nieuwe asielmaatregelen. Daartoe behoort dat asielzoekers die zich al in een ander EU-land hebben gemeld geen recht hebben op een uitkering in Duitsland. Ook wil de regering dat asielzoekers en vluchtelingen hun verblijfsstatus verliezen als ze "zonder dwingende reden" zijn teruggereisd naar hun thuisland

Steinmeier zegt dat de mesaanval ook het zelfbeeld van "de Duitsers als natie" heeft geraakt. "Fanatieke islamisten willen vernietigen wat wij liefhebben. Terroristische geweldplegers willen de rede, waarop de democratie is gebaseerd, doen wankelen", zei Steinmeier, die opriep dit niet toe te staan.

De president roept burgers op om waakzaam te zijn. "Laten we handelen waar dat nodig is. Dat zijn we de slachtoffers van Solingen verschuldigd."

Deelstaatverkiezingen

Na de aanslag in Solingen is het asieldebat in Duitland hevig opgelaaid. Bij deelstaatverkiezingen in Thüringen en Saksen lijkt de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) daarvan te profiteren. De AfD pleit voor de deportatie van asielzoekers.