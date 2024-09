Christelijke en openbare school worden samen één: 'Geen wanklank gehoord'

In het Friese dorp Aldeboarn gaan kinderen van de christelijke basisschool én de openbare basisschool vanaf morgen samen naar een nieuwe school. Twee verschillende vormen van onderwijs samenvoegen bleek best een uitdaging, zegt directeur Nynke Venema tegen Omrop Fryslân.

Op beide scholen zaten vorig jaar zo'n 70 kinderen. Omdat het aantal leerlingen terugliep en de twee schoolgebouwen verouderden, werd onderzocht of een fusie tussen de twee mogelijk was.

Pittig

"Er werd een identiteitscommissie opgericht, die zich daar vooral mee bezighield", zegt Venema. Die keek vooral naar het onderwijs en de identiteit. "Dat was een pittig jaar, waarin we gesprekken voerden over wat we los moesten laten. Maar ook over wat we daarvoor terugkrijgen."

De oplossing werd gevonden in een volledig nieuwe onderwijsvorm die volgens de directeur dus geen middenweg is. De kinderen van de christelijke basisschool krijgen daardoor wat minder levensbeschouwelijk onderwijs dan eerst. De kinderen van de openbare school juist meer.

"Drie keer per week lezen we de kinderen een verhaal voor. Dat kan uit de bijbel zijn, maar ook uit een andere godsdienst."

Eén docent gaat niet mee

Bijna alle docenten gaan mee naar de nieuwe school. "Eén docent van de christelijke school heeft bewust de keuze gemaakt om niet mee te gaan naar de nieuwe school, omdat die liever niet op een samenlevingsschool wil werken." Op een samenlevingsschool zijn kinderen met verschillende levensbeschouwingen welkom.