Utrecht behoudt ook tegen Twente ongeslagen status en pakt drie punten

Krachtsverschil

Dat krachtsverschil kwam aanvankelijk ook op de Utrechtse grasmat tot uitdrukking. De thuisploeg zette de gasten vanaf het eerste fluitsignaal met de rug tegen de muur. Die hadden het aan jubilaris Lars Unnerstal te danken dat ze zonder kleerscheuren door die beginfase heen kwamen. De Duitser verdedigde in Utrecht voor de honderdste maal het doel van de Tukkers.

Toch was het Twente-spits Sam Lammers die in de elfde minuut de score opende tegen zijn oude ploeg. De aanvaller die tien keer scoorde in het shirt van FC Utrecht was nu succesvol in de kleuren van FC Twente. Met een volley rondde hij op fraaie wijze het subtiele passje van Sem Steijn af, waarmee hij de club waar hij vorig seizoen nog voor speelde op achterstand zette.