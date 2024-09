Geen tweede medaille Groot in Parijs: baanwielrenster niet naar finale achtervolging

Caroline Groot is er niet in geslaagd de finale van de individuele achtervolging te bereiken. De baanwielrenster zette bij de Paralympische Spelen in Parijs in de series de langzaamste tijd neer.

De 26-jarige Groot pakte donderdag, op de eerste dag van de Spelen, het eerste goud van Nederland in Parijs. Ze was de snelste op de tijdrit en prolongeerde daarmee haar paralympische titel.