Wiebes op de streep geklopt door Balsamo, Brennauer wint Madrid Challenge

De Duitse Lisa Brennauer heeft net als vorig jaar de Madrid Challenge gewonnen, de driedaagse wielerkoers rond de Spaanse hoofdstad. De Duitse zag haar leiderstrui in de honderd kilometer lange slotrit wel aangevallen worden, maar hield stand.

Vrijdag won Lorena Wiebes de eerste etappe in een sprint, Brennauer nam de leiderstrui zaterdag over na winst in de tijdrit. Die koppositie moest Brennauer nog wel zien te verdedigen in een vlakke etappe met maar liefst zeven bonificatiesprints.

Strijd bij tussensprints

Wiebes pakte bij de eerste vier sprints veel seconden, maar Brennauer deed dat ook, waarna Wiebes de resterende tussensprints links liet liggen.

De Italiaanse Elisa Longo-Borghini reed daarna dertig kilometer solo voor het peloton uit en verdiende vijftien seconden, maar dat was niet voldoende om Brennauer uit de leiderstrui te rijden.

Nadat Longo-Borghini was teruggepakt, leek Wiebes op weg de massasprint te winnen, maar op de streep kwam Elise Balsamo (Italië) haar nog voorbij.

Wiebes eindigt in het klassement uiteindelijk als derde, achter Brennauer en Longo-Borghini en voor Ellen van Dijk.

Bekijk hieronder de samenvattingen van de eerste twee ritten: