Motorcoureur Veijer finisht als tweede in Spanje, thuisrijder Rueda snelste

Collin Veijer heeft zich tijdens de Grand Prix van Aragón de tweede plaats gegrepen. De 19-jarige coureur uit Staphorst leek in Spanje op het verraderlijke circuit Motorland enige tijd op weg naar zijn derde zege in de Moto3-klasse, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Spaanse thuisrijder José Antonio Rueda.

In het algemeen klassement neem Veijer de tweede plaats in. Hij toonde zich bijzonder tevreden met zijn race in Aragón.

"Dit was voor mij een moeilijk weekeinde, daarom ben ik heel blij met dit resultaat. Ik had hier heel veel moeite met het circuit, dat is ook de reden waarom ik rustig ben begonnen. Ik wilde kijken waar de mogelijkheden lagen."

Veijer nam zelfs even de leiding in de race, maar bleek uiteindelijk tekort te komen op zijn mediumbanden. "Dat is hier dan alsnog tweede word, is fantastisch."

Twee maanden eerder eindigde Veijer op dezelfde plek tijdens de TT van Assen. Eerder dit seizoen was hij wel de snelste in Jerez de la Frontera. In 2023 zegevierde hij op het Maleisische circuit van Sepang.